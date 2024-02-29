Выход на Евро: Шевченко поставил задачу своему сыну

Перед тренерами сборных U-17 и U-19 поставлены максимальные задачи.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ставит максимальные цели перед членами своей команды и тренерами национальных команд. Это касается и команды U-19, куда стремиться попасть сын руководителя украинского футбола, недавно подавший документу на гражданство Украины.

Шевченко озвучил перед Юрием Морозом и Дмитрием Михайленко четкую задачу – выход сборных U-17 и U-19 на чемпионаты Европы, стало известно Sport24.ua. Это должно стать его первым серьезным достижением на посту президента УАФ.

Мороз на посту тренера сборной U-17 стал преемником Владимира Езерского, вошедшего в тренерский штаб Мирона Маркевича в "Карпатах". С Морозом на матчи отборочного турнира также поедет наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса, который будет помогать главному тренеру. В свою очередь, Михайленко в команде U-19 заменил Олега Кузнецова, с которым не продлили контракт.

По результатам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 сборная Украины U-17 попала в группу 4, где сыграет со сборными Греции, Швейцарии и Словакии. Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета пройдут с 6 по 12 марта в городе Патры. В финальную стадию выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин турнира.

Сборная Украины U-19 попали в группу 7, где поборется со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией. Матчи пройдут с 20 по 26 марта в Скопье. Победители всех семи групп элитного раунда выйдут в финальную часть ЕВРО-2024 U19 (куда также автоматически попала хозяйка турнира Северная Ирландия), который пройдет с 15 по 28 июля и также будет служить отбором на молодежный чемпионат мира-2025 в Чили.

Ранее стало известно, что Кристиан Шевченко забил четыре гола в четырех последних матчах юношеской команды "Уотфорда" (U-17) и помог команде выйти в финал Кубка развития.