Вихід на Євро: Шевченко поставив завдання своєму синові

Перед тренерами збірних U-17 та U-19 поставлено максимальні завдання.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ставить максимальні цілі перед членами своєї команди та тренерами національних команд. Це стосується і команди U-19, куди прагне потрапити син керівника українського футболу, який нещодавно подав документ на громадянство України.

Шевченко озвучив перед Юрієм Морозом та Дмитром Михайленком чітке завдання – вихід збірних U-17 та U-19 на чемпіонати Європи, стало відомо Sport24.ua. Це має стати його першим серйозним здобутком на посаді президента УАФ.

Мороз на посаді тренера збірної U-17 став наступником Володимира Єзерського, який увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича у "Карпатах". З Морозом на матчі відбіркового турніру також поїде наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса, який допомагатиме головному тренеру. У свою чергу Михайленко в команді U-19 замінив Олега Кузнєцова, з яким не продовжили контракт.

За результатами жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 збірна України U-17 потрапила до групи 4, де зіграє зі збірними Греції, Швейцарії та Словаччини. Господарем міні-турніру буде Греція, поєдинки квартету відбудуться з 6 по 12 березня у місті Патри. У фінальну стадію вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар турніру.

Збірна України U-19 потрапили до групи 7, де побореться зі Швейцарією, Північною Македонією та Латвією. Матчі відбудуться з 20 по 26 березня у Скоп’є. Переможці всіх семи груп елітного раунду вийдуть у фінальну частину ЄВРО-2024 U19 (куди також автоматично потрапила господарка турніру Північна Ірландія), який пройде з 15 по 28 липня і також буде відбором на молодіжний чемпіонат світу-2025 у Чилі.

Раніше стало відомо, що Крістіан Шевченко забив чотири голи у чотирьох останніх матчах юнацької команди "Уотфорда" (U-17) і допоміг команді вийти у фінал Кубка розвитку.