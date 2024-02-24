Весь в папу: сын Шевченко забил феноменальный гол за английский клуб (видео)

В Англии подрастает форвард, который в будущем может заиграть за сборную Украины

Сын Андрея Шевченко Кристиан, который всерьез намерен стать игроком сборной Украины, отличился прекрасным голом в матче за Академию "Уотфорда". Взятие ворот 17-летнего форварда попало в список лучших среди голов воспитанников клуба за январь 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Академии "Уотфорда" в Twitter. Украинский нападающий отметился голом в игре с одногодками из "Миллуолла".

Кристиан, как его отец в лучшие годы, продемонстрировал взрывную скорость и отличный удар со средней дистанции. Вратарь среагировал, но "выстрел" был слишком силен, чтобы его отразить.

Отметим, недавно Кристиан попал в резервный список сборной Украины U-19. Это произошло после смены власти в Украинской ассоциации футбола (УАФ). Главой украинского футбола стал Андрей Шевченко. К слову, "Шева" начал работу с "зашквара", но обещал разобраться. Также Андрей Николаевич поставил УЕФА в неловкое положение, правда, европейские футбольные чиновники пока проигнорировали предложение президента УАФ.

Ранее Шевченко признался, что не знает, что делать с мобилизацией украинских футболистов. На данный момент всего несколько отечественных клубов сумели забронировать своих работников.