Кристиан вновь забивает - гол сына Шевченко вывел "Уотфорд" в финал Кубка развития (видео)

Шевченко-младший провел еще один отличный матч за юношескую команду "Уотфорда"

Сын Андрея Шевченко Кристиан помог "Уотфорду" (U-17) выйти в финал Кубка развития. Юный футболист, который недавно подал документы на получение украинского гражданства, открыл счет на 61-й минуте поединка забив, как потом оказалось, победный гол.

"Уотфорд" выиграл у ровесником из "Бернли" со счетом 2:0, сообщает Watford FC Academy в соцсети X. За несколько минут до завершения матча Смит поставил точку в противостоянии.

Для 17-летнего нападающего это уже 4 гол за юношескую команду Уотфорда. Ранее он уже отмечался в воротах "Халл Сити", "Ипсвича" и "Миллуола".

Главный тренер "Уотфорда" (U-17) Том Клеверли расхвалил Кристиана Шевченко после матча: "Он забил гол, которым бы гордился его отец. В последнее время Кристиан был фантастическим для нас. Он приблизил для себя шанс подняться в команду U-21. Он неудержим во всех аспектах игры, я действительно поражен", – заявил Клеверли, который и сам выступал на очень серьезном уровне ("Манчестер Юнайтед", сборная Англии).

Гол Шевченко в полуфинале Кубка развития

Ранее сообщалось, что Кристиан Шевченко .забил еще один феноменальный гол за английский клуб. Недавно сын легенды отечественного футболп попал в резервный состав сборной Украины U-19. 17-летний форвард "Уотфорда" мог также попасть в сборные США и Англии.