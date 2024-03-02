РФ и "многие страны" будут отрицать результаты Олимпиады в Париже

В РФ вновь сделали абсурдное заявление

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который получил орден Александра Невского от главы Кремля Владимира Путина, заявил, что без россиян результаты Олимпиады в Париже будут несправедливыми. К слову, власти РФ делают все, чтобы представителей России не было на Играх-2024.

Соответствующий комментарий Позднякова приводит ТАСС. Станислав четко не сказал, какие страны поддерживают РФ в данном вопросе.

"Думаю, Игры и результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших наших спортсменов.

Подчеркну, что олимпийское движение не имеет знака равенства с МОК. Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена", – заявил Поздняков.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе – без гимна, флага и национальной символики. Кроме того, не смогут выступить на Играх представители командных видов спорта, а также атлеты, связанные с российскими силовыми ведомствами. Позднее стало известно, что МОК проведет дополнительную проверку российских атлетов, которые квалифицируются на ОИ.