У РФ знову зробили абсурдну заяву

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков, який одержав орден Олександра Невського від голови Кремля Володимира Путіна, заявив, що без росіян результати Олімпіади в Парижі будуть несправедливими. До речі, влада РФ робить все, щоб представників Росії не було на Іграх-2024.

Відповідний коментар Позднякова наводить ТАCС. Станіслав чітко не сказав, які країни підтримують РФ у цьому питанні.

"Думаю, Ігри та результати багатьма країнами не розглядатимуться як справедливі через відсутність найсильніших наших спортсменів.

Наголошу, що олімпійський рух не має знака рівності з МОК. Ми цінуватимемо і просуватимемо ідеали П’єра де Кубертена”, – заявив Поздняков.

Літня Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року. У грудні 2023 року МОК допустив російських спортсменів до Олімпіади в Парижі у нейтральному статусі – без гімну, прапора та національної символіки. Крім того, не зможуть виступити на Іграх представники командних видів спорту, а також атлети, пов’язані із російськими силовими відомствами. Згодом стало відомо, що МОК проведе додаткову перевірку російських атлетів, які кваліфікуються на ОІ.