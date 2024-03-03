Форвард сборной Украины забил "Реалу", огорчив Лунина (видео)

Украинский нападающий помог своей команде отобрать очки у лидера первенства

В субботу, 2 марта, "Валенсия" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимала "Реал". В составе хозяев в стартовом составе вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, а в составе гостей — кипер национальной команды Андрей Лунин, который набрал прекрасную форму.

Встреча, проходившая в Валенсии на стадионе "Месталья", завершилась сенсационно со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Большинство ключевых моментов поединка произошли в первой половине встречи. Хозяева дважды огорчили ворота Королевского клуба к 30-й минуте — отметились Уго Дуро и Яремчук. Роман воспользовался ошибкой обороны Сливочных и переиграл Лунина в ближнем бою. Гости на это ответили точным выстрелом Винисиуса Жуниора в компенсированное время. Во втором тайме бразилец сравнял счет, забив головой после спорного офсайда.

Полный видеообзор матча "Валенсия" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, Лунин был признан лучшим среди всех футболистов после первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии еврокубка "Реал" играл против "РБ Лейпциг", встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0.