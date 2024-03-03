Форвард збірної України забив "Реалу", засмутивши Луніна (відео)

Український нападник допоміг своїй команді відібрати очки у лідера першості

У суботу, 2 березня, "Валенсія" у рамках матчу 27-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймала "Реал". У складі господарів у стартовому складі вийшов форвард збірної України Роман Яремчук, а у складі гостей – кіпер національної команди Андрій Лунін, який набрав чудову форму.

Зустріч, що проходила у Валенсії на стадіоні "Месталья", завершилася сенсаційно з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Більшість ключових моментів поєдинку відбулися у першій половині зустрічі. Господарі двічі засмутили ворота Королівського клубу до 30-ї хвилини — відзначилися Уго Дуро та Яремчук. Роман скористався помилкою оборони Вершкових і переграв Луніна у ближньому бою. Гості на це відповіли влучним пострілом Вінісіуса Жуніора у компенсований час. У другому таймі бразилець зрівняв рахунок, забивши головою після спірного офсайда.

Повний відеоогляд матчу "Валенсія" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Луніна було визнано найкращим серед усіх футболістів після першого кола 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На цій стадії єврокубка "Реал" грав проти "РБ Лейпциг", зустріч завершилася перемогою іспанців із рахунком 1:0.