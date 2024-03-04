"Бавария" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Немецкий суперклуб попал в затруднительное положение

Во вторник, 5 марта, "Бавария" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет против "Лацио". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Лацио".

В прямом эфире в Украине вторую игру между немцами и итальянцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Игра "Бавария" — "Лацио" состоится в Мюнхене на одноименной арене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Мюнхенский клуб находится хоть и не в глубоком кризисе, но проблемы немецкого гранда видны всем. Этим вполне может воспользоваться римский "Лацио", который в первой игре, проходившей в Италии, добыл сенсационную победу над "Баварией" со счетом 1:0. Тем не менее в Германии, похоже, не сомневаются в проходе своей команды в следующий раунд.

Добавим, что обе команды неудачно выступают на внутренней арене. "Бавария" хоть и идет второй в Бундеслиге, но отставание от "Байера" уже составляет 10 очков. "Лацио", в свою очередь, идет 9-м в Серии А.

Видеообзор матча "Лацио" - "Бавария"

Напомним, "Бавария" успешно преодолела групповой этап Лиги чемпионов. Однако в первом же матче плей-офф оступилась в Риме, после чего руководство клуба договорилось об увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля.