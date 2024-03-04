"Баварія" — "Лаціо": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Німецький суперклуб потрапив у скрутне становище

У вівторок, 5 березня, "Баварія" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти "Лаціо". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Лаціо".

У прямому ефірі в Україні другу гру між німцями та італійцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Гра "Баварія" — "Лаціо" відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Мюнхенський клуб перебуває хоч і не в глибокій кризі, але проблеми німецького гранда видно всім. Цим цілком може скористатися римський "Лаціо", який у першій грі, яка проходила в Італії, здобув сенсаційну перемогу над "Баварією" з рахунком 1:0. Проте у Німеччині, схоже, не сумніваються у проході своєї команди до наступного раунду.

Додамо, що обидві команди невдало виступають на внутрішній арені. "Баварія" хоч і йде другою у Бундеслізі, але відставання від "Баєра" вже становить 10 очок. "Лаціо", у свою чергу, йде 9-м у Серії А.

Відеоогляд матчу "Лаціо" — "Баварія"

Нагадаємо, "Баварія" успішно подолала груповий етап Ліги чемпіонів. Однак у першому ж матчі плей-оф поступилася в Римі, після чого керівництво клубу домовилося про звільнення головного тренера команди Томаса Тухеля.