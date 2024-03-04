"Реал Сосьедад" - ПСЖ: букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги чемпионов

Специалисты не верят в испанский клуб

Во вторник, 5 марта, "Реал Сосьедад" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 попытается взять реванш у ПСЖ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" — ПСЖ.

По мнению букмекеров, шансы команд на победу в этом поединке практически равны. Однако специалисты отдают предпочтение французскому клубу, говоря о проходе в следующий раунд турнира. Об этом сообщает Favbet.

На проход "Реала Сосьедад" в 1/4 финала ЛЧ аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 7,25. В то же время подобный успех ПСЖ оценивается коэффициентом 1,11. Добавим, что Favbet оценил вероятность победы испанцев в матче в 37%, а ПСЖ — в 35%.

Прогноз букмекеров на матч ЛЧ "Реал Сосьедад" — ПСЖ

Favbet: (победа "Реала Сосьедад" 2,63 — ничья 3,45 — победа ПСЖ 2,70)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,70)

Bwin: (2,55 — 3,30 — 10,00)

Матч "Реал Сосьедад" — ПСЖ состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине. В первой встрече парижане дома добыли победу со счетом 2:0.

Видеообзор первого матча

Напомним, ПСЖ с большими проблемами прошел групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, скандально завершилась игра парижан против "Ньюкасла" (1:1).