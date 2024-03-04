"Реал Сосьєдад" — ПСЖ: букмекери заінтригували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Фахівці не вірять в іспанський клуб

У вівторок, 5 березня, "Реал Сосьєдад" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 спробує взяти реванш у ПСЖ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — ПСЖ.

На думку букмекерів, шанси команд на перемогу у цьому поєдинку практично рівні. Проте фахівці віддають перевагу французькому клубу, говорячи про прохід до наступного раунду турніру. Про це повідомляє Favbet.

На прохід "Реала Сосьєдад" в 1/4 фіналу ЛЧ аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 7,25. У той самий час подібний успіх ПСЖ оцінюється коефіцієнтом 1,11. Додамо, що Favbet оцінив ймовірність перемоги іспанців у матчі у 37%, а ПСЖ – у 35%.

Прогноз букмекерів на матч ЛЧ "Реал Сосьєдад" — ПСЖ

Favbet: (перемога "Реала Сосьєдад" 2,63 — нічия 3,45 — перемога ПСЖ 2,70)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,70)

Bwin: (2,55 — 3,30 — 10,00)

Матч "Реал Сосьєдад" — ПСЖ відбудеться в Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета". Напередодні "Телеграф" повідомляв де подивитися цю гру в прямому ефірі в Україні. У першій зустрічі парижани вдома здобули перемогу з рахунком 2:0.

Відеоогляд першого матчу

Нагадаємо, ПСЖ з великими проблемами пройшов груповий етап Ліги чемпіонів. Крім того, скандально завершилася гра парижан проти "Ньюкасла" (1:1).