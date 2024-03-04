"Реал Сосьєдад" — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Парижани мчать до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 березня, іспанський "Реал Сосьєдад" прийме французький ПСЖ у рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч між командами завершилася перемогою парижан із рахунком 2:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — ПСЖ. Поєдинок відбудеться у Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

"Реал Сосьєдад" — ПСЖ — початок о 22:00 (оновлюється)

Французький суперклуб після домашньої перемоги виглядає явним фаворитом протистояння, проте в Іспанії "Реал Сосьєдад" цілком може зробити диво і пройти парижан. Однак у них значно більше проблем на внутрішній арені — команда знаходиться поза зоною єврокубків. Водночас ПСЖ впевнено лідирує у Лізі 1 і може спокійно проводити ротацію, граючи на кількох фронтах.

Відеоогляд першого матчу між ПСЖ та "Реалом Сосьєдад"

Нагадаємо, ПСЖ в основному раунді Ліги чемпіонів потрапив до "групи смерті" з "Боруссією" Дортмунд, "Міланом" та Ньюкаслом. Підопічні Луїса Енріке були навіть на межі вильоту з головного єврокубка, але все ж таки зуміли зайняти друге місце у квартеті при скандальному суддівстві.