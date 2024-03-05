"Реал" - "Лейпциг": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Королевский клуб мчится в четвертьфинал ЛЧ

В среду, 6 марта, испанский "Реал" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет против немецкого РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Лейпциг"

В прямом эфире в Украине вторую игру между испанцами и немцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Мадридский суперклуб откровенно отскочил в Германии благодаря невероятной игре украинца Андрея Лунина. Немцы не сумели получить гандикап перед гостевой встречей и теперь являются аутсайдерами противостояния. "Реал" сейчас находится на подъеме, команда идет первой с отрывом в Ла Лиге. Что касается Красных быков, то они ведут борьбу за зону Лиги чемпионов в Бундеслиге и на данный момент занимают лишь 5-е место.

Видеообзор матча "Лейпциг" - "Реал"

Напомним, первая встреча между командами завершилась минимальной победой "Реала" со счетом 1:0. После этой встречи руководство Сливочных активировало переговорный процесс по продлению контракта с Луниным.