"Реал" — "Лейпциг": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Королівський клуб мчить у чвертьфінал ЛЧ

У середу, 6 березня, іспанський "Реал" у рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти німецького РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Лейпциг"

У прямому ефірі в Україні другу гру між іспанцями та німцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Поєдинок пройде в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Мадридський суперклуб відверто відскочив у Німеччині завдяки неймовірній грі українця Андрія Луніна. Німці не зуміли здобути гандикап перед гостьовою зустріччю і тепер є аутсайдерами протистояння. "Реал" зараз перебуває на підйомі, команда йде першою з відривом у Ла Лізі. Що стосується Червоних биків, то вони борються за зону Ліги чемпіонів у Бундеслізі й на цей час посідають лише 5-е місце.

Відеоогляд матчу "Лейпциг" — "Реал"

Нагадаємо, перша зустріч між командами завершилася мінімальною перемогою "Реала" з рахунком 1:0. Після цієї зустрічі керівництво Вершкових активувало переговорний процес щодо продовження контракту з Луніним.