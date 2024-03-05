"Реал" - "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Мадриде

В среду, 6 марта, испанский "Реал" сыграет против немецкого РБ "Лейпциг" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече Сливочные добыли гостевую победу со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Лейпциг". Поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" — "Лейпциг" — начало в 22:00 (обновляется)

"Реал" подходит к игре в качестве однозначного фаворита, несмотря на неуверенную игру в Ла Лиге и последний поединок с "Лейпцигом", в котором Королевский клуб отскочил от поражения благодаря феноменальной игре вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Тем не менее "Лейпцигу" в гостях будет очень трудно исправить положение в 2-матчевом противостоянии. Немецкой команде необходимо как минимум забить на один гол больше, чтобы довести игру до серии пенальти.

Видеообзор матча "Лейпциг" - "Реал"

Ранее сообщалось, что "Реал" не смог обыграть "Валенсию" в скандальной игре Ла Лиги — 2:2. Сливочные продолжают лидировать в чемпионате Испании. РБ "Лейпциг", в свою очередь, в последнем поединке разгромил "Бохум" (4:1). Красные быки идут пятыми в Бундеслиге.