"Ливерпуль" - "Ман Сити": назван фаворит матча Премьер-лиги

"Ман Сити" лидирует на ставках букмекеров с незначительным преимуществом

В воскресенье, 10 марта, в рамках матча 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 встретятся гранды английского футбола из Ливерпуля и Манчестера. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".

По мнению букмекеров, МС является фаворитом встречи, но с минимальным преимуществом. Об этом сообщает BetExplorer. Специализированный портал собрала данные 16 ведущих букмекерских контор мира.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех Горожан с коэффициентом 2,20-2,35 (средняя — 2,28). В то же время триумф "Ливерпуля" менее вероятен — от 2,88 до 3.08 (средний коэффициент — 2,95. На ничью ставки принимаются, в среднем, с коэффициентом 3,78.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Ливерпуль" — "Ман Сити":

1хВet: (победа "Лтверпуля" 3,08 — ничья 3,91 — победа "Ман Сити" 2,30)

William Hill: (2,90 — 3,80 — 2,20)

Bwin: (2,90 — 3,75 — 2,20)

Матч "Ливерпуль" — "Ман Сити" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" проиграл "Ливерпулю" в финале Кубка лиги.

Напомним, "Ман Сити" разбирает на запчасти всех своих соперников, однако наибольших проблем в сезоне команде Хосепа Гвардиолы доставил "Челси" Михаила Мудрика.