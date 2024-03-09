"Ливерпуль" — "Ман Сити": онлайн-трансляция матча АПЛ

Команды борются за чемпионство

В воскресенье, 10 марта, "Ливерпуль" в рамках центральной игры 28-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 примет "Ман Сити". Накануне Горожане прошли "Копенгаген" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Красные провели первую игру в плей-офф Лиги Европы против "Спарты" в Праге — 5:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Ман Сити". Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", начало поединка — в 17:45 по киевскому времени.

"Ливерпуль" — "Ман Сити" — начало в 17:45 по киевскому времени (обновляется)

На "Энфилде" может решиться судьба чемпионства в АПЛ, ведь обе команды, а также лондонский "Арсенал" ведут борьбу за "золото". Перед данным туром Горожане отстают от мерсисайдцев всего лишь на 1 балл.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть прямую трансляцию матча "Ливерпуль" — "Арсенал". Кроме того, букмекеры обновили коэффициенты на эту игру.

Напомним, "Ливерпуль" в 2024 году успел выиграть трофей. В конце февраля в финале Кубка лиги Красные обыграли "Челси" с Михаилом Мудриком. Добавим, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп собирается покинуть команду по окончании сезона.