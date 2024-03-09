"Ліверпуль" — "Ман Сіті": названо фаворита матчу Прем’єр-ліги

"Ман Сіті" лідирує на ставках букмекерів із незначною перевагою

У неділю, 10 березня, у рамках матчу 28-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 зустрінуться гранди англійського футболу з Ліверпуля та Манчестера. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Манчестер Сіті".

На думку букмекерів, МС є фаворитом зустрічі, але з мінімальною перевагою. Про це повідомляє BetExplorer. Спеціалізований портал зібрав дані 16 провідних букмекерських контор.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх городян з коефіцієнтом 2,20-2,35 (середня — 2,28). У той же час тріумф "Ліверпуля" менш ймовірний – від 2,88 до 3.08 (середній коефіцієнт – 2,95. На нічию ставки приймаються, в середньому, з коефіцієнтом 3,78).

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Ліверпуль" — "Ман Сіті":

1хВet: (перемога "Лтверпуля" 3,08 — нічия 3,91 — перемога "Ман Сіті" 2,30)

William Hill: (2,90 — 3,80 — 2,20)

Bwin: (2,90 — 3,75 — 2,20)

Матч "Ліверпуль" — "Ман Сіті" відбудеться у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Челсі" програв "Ліверпулю" у фіналі Кубка ліги.

Нагадаємо, "Ман Сіті" розбирає на запчастини всіх своїх суперників, проте найбільших проблем у сезоні команді Хосепа Гвардіоли завдав "Челсі" Михайла Мудрика.