"Барселона" — "Наполі": букмекери визначили фаворита пари Ліги чемпіонів

Фахівці віддають перевагу іспанському гранду

У вівторок, 12 березня, "Барселона" прийме "Наполі" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Наполі".

Фахівці вважають, що у наступний раунд турніру проб’ються Синьо-гранатові. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики віддають невелику перевагу господарям у питанні виходу до чвертьфіналу — коефіцієнт 1,49 за "Барсу" проти 2,65 — за "Наполі". Favbet оцінив ймовірність перемоги Блаугранас у 50%, а неаполітанців – у 24%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Барселона" — "Наполі":

Favbet: (перемога "Барселони" 1,99 — нічия 3,85 — перемога "Наполі" 4,15)

William Hill: (1,85 — 3,80 — 3,80)

Bwin: (1,88 — 3,70 — 3,90)

Матч "Барселона" — "Наполі" пройде в Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс". У першій грі Синьо-гранатові та Блакитні зіграли внічию — 1:1.

Нагадаємо, "Барселона" показує ненайкращі результати на всіх фронтах. Крім того, у роздягальні команди завівся "кріт". Також очікується, що після закінчення сезону Хаві залишить посаду головного тренера клубу.