Украинка Костюк проиграла первой ракетке мира битву за полмиллиона долларов (видео)

Украинка впервые играла на таком уровне

В субботу, 16 марта (время киевское), вторая ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) провела полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) против первой ракетки мира Иги Свентек из Польши. Соперницы встречались во второй раз в карьере.

Поединок завершился победой Свентек со счетом 6:2, 6:1 Об этом сообщает "Телеграф". Стоит отметить, что Марта по ходу игры испытывала дискомфорт в ноге и даже брала медицинский тайм-аут из-за травмы стопы.

Статистика матча Свенте - Костюк

Добавим, что теннисистки встречались во второй раз в карьере. Ранее Марта уступила Иге в 4-м круге "Ролан Гаррос-2021". Отметим, Костюк в Индиан-Уэллсе заработала $ 325 000 (свыше 12 млн грн), а Свентек гарантировала себе $ 585 000 (свыше 22 млн грн) призовых.

Полный видеообзор матча Свентек — Костюк будет добавлен здесь позднее.

Отметим, после выхода в 1/2 финала Костюк произнесла эмоциональную речь о войне в Украине. Добавим, что букмекеры не верили в успех украинки в поединке против Свентек.

Напомним, Костюк стартовала в Индиан-Уэллсе с победы во втором раунде над Маи Хонтамой (Япония, №120 WTA) 6:4, 6:2, затем Марта пропускала третий круг из-за отказа Маркеты Вондроушовой (Чехия, №7 WTA). В 4-м и 5-м раундах украинка расправилась над нейтральными россиянками Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) 6:4, 6:1 и Анастасией Потаповой (№33 WTA) 6:0, 7:5.