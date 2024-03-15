"Наша жизнь не в наших руках": Костюк напомнила о войне после громких побед над россиянками

Украинка призывает пристальнее следить за ситуацией в стране

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над россиянкой Анастасией Потаповой прокомментировала текущее положение дел в Украине. Спортсменка пообщалась со СМИ во время турнира в Индиан-Уэллсе.

По словам Костюк, люди в других странах не понимают, что ситуация может быстро ухудшиться, сообщает официальный сайт турнира. В частности, Марта отметила:

""Никогда не знаешь, что случится завтра. Я думаю, что все люди имеют это ощущение, но мы имеем немного больше, потому что это так, будто наша жизнь не в наших руках, в определенном смысле. Мы не так сильно контролируем ее. Честно говоря, я не могу говорить за людей, которые живут в Украине, потому что я там не живу. Я просто была в гостях несколько раз. И я чувствую, что людям просто изнурительно и тяжело жить в таких условиях уже годами. Это просто изматывает всех".

Также Костюк призвала менее легкомысленно относиться к украинскому конфликту. "Да, я чувствую, что мир не понимает, как быстро все может измениться. Вы думаете, что счет 6:0, 3:0, но на самом деле все гораздо ближе. Я делаю все, я чувствую, что делаю все, что могу, везде, где я имею влияние. Но все равно чувствую, что этого недостаточно, я должна сделать больше, что еще я могу сделать и так далее. И пытаюсь поговорить с людьми. Но очень трудно понять, что мы пережили, сколько всего было нарушено, и меморандумов, и всего того, что нам обещали.

Марта Костюк - Анастасия Потапова

Просто больно пережить это. Очевидно, это очень хорошие уроки для всей страны, чтобы полагаться на себя и быть очень добрыми со всеми, но думать в первую очередь о себе. Я действительно надеюсь, что люди просто воспримут это. Это очень важная вещь, о которой нужно спрашивать, но многие вещи происходят по определенной причине. Поэтому я просто надеюсь, что мы сможем усвоить урок, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Да, надеюсь, мы сможем получить больше помощи со всего мира. Это тоже было бы замечательно", — заявила украинка.

Марта Костюк - Анастасия Павлюченкова

На турнире в Индиан-Уэллсе Костюк обыграла двух россиянок подряд — Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову. В полуфинале ей предстоит сыграть с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Ранее сообщалось, что пчелы сорвали матч одного из лучших теннисистов мира на турнире в Индиан-Уэллсе.