Українка Костюк програла першій ракетці світу битву за півмільйона доларів (відео)

Українка вперше грала на такому рівні

У суботу, 16 березня (час київський), друга ракетка України Марта Костюк (№32 WTA) провела півфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) проти першої ракетки світу Іги Свьонтек із Польщі. Суперниці зустрічалися вдруге у кар’єрі.

Поєдинок завершився перемогою Свьонтек з рахунком 6:2, 6:1 Про це повідомляє "Телеграф". Варто зазначити, що Марта під час гри відчувала дискомфорт у нозі й навіть брала медичний тайм-аут через травму стопи.

Статистика матчу Свенте — Костюк

Додамо, що тенісистки зустрічалися вдруге у кар’єрі. Раніше Марта поступилася Ізі у 4-му колі "Ролан Гаррос-2021". Зазначимо, Костюк в Індіан-Веллсі заробила $325 000 (понад 12 млн грн), а Свьонтек гарантувала собі $585 000 (понад 22 млн грн) призових.

Повний відеоогляд матчу Свьонтек — Костюк буде додано тут пізніше.

Зазначимо, після виходу до 1/2 фіналу Костюк видала емоційну промову про війну в Україні. Додамо, що букмекери не вірили в успіх українки у поєдинку проти Свьонтек.

Нагадаємо, Костюк стартувала в Індіан-Веллсі з перемоги у другому раунді над Маї Хонтамою (Японія, №120 WTA) 6:4, 6:2, потім Марта пропускала третє коло через відмову Маркети Вондроушової (Чехія, №7 WTA). У 4-му та 5-му раундах українка розправилася над нейтральними росіянками Анастасією Павлюченковою (№24 WTA) 6:4, 6:1 та Анастасією Потаповою (№33 WTA) 6:0, 7:5.