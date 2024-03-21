"Реал" готовит приятный сюрприз вратарю сборной Украины

Кипер выручает команду в сложное время

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин получит улучшенный контракт от Королевского клуба. Накануне в СМИ ходили слухи, что украинец откажется от сделки.

Сливочные вынуждены предложить Лунину улучшенный контракт из-за ситуации с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, который получил очередную травму в текущем сезоне. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

"Реал" уже подготовил новое предложение по контракту для Андрея Лунина. Срок действия текущего контракта истекает в июне 2025 года, но "Реал" определенно хочет, чтобы Лунин остался. Это будет зависеть от решения Лунина, но клуб и тренер доверяют ему, пока ждут возвращения Куртуа", — гласит сообщение Романо.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 10 сухих матчей в составе "Реала", еще в 13-и играх украинец пропустил 19 голов во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, Лунин после травмы Куртуа выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Украинец проводит выдающиеся игры в чемпионате Испании, а также в Лиге чемпионов.