"Реал" готує приємний сюрприз воротареві збірної України

Кіпер рятує команду у складний час

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримає покращений контракт від Королівського клубу. Напередодні у ЗМІ ходили чутки, що українець відмовиться від угоди.

Вершкові змушені запропонувати Луніну покращений контракт через ситуацію з бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який отримав чергову травму цього сезону. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

"Реал" вже підготував нову пропозицію щодо контракту для Андрія Луніна. Термін дії поточного контракту спливає у червні 2025 року, але "Реал" виразно хоче, щоб Лунін залишився. Це буде залежати від рішення Луніна, але клуб і тренер довіряють йому, поки чекають повернення Куртуа", — говорить Романо.

У поточному сезоні 25-річний українець провів 10 сухих матчів у складі "Реала", ще у 13 іграх українець пропустив 19 голів у всіх турнірах на клубному рівні.

Нагадаємо, Лунін після травми Куртуа виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Українець проводить видатні ігри у чемпіонаті Іспанії, а також у Лізі чемпіонів УЄФА.