Украинский "Халк" выйдет на ринг против бывшего соперника Кличко и Джошуа

Украинский боксер заменит травмированного коллегу

Известный украинский боксер-супертяж Игорь "Халк" Шевадзуцкий (11-1, 9 КО) сразится на ринге против бывшего претендента на чемпионский пояс Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) из Болгарии. К слову, украинец славится своим нокаутирующим ударом, однако на таком уровне он еще не дрался.

Шевадзуцкий на вечере бокса в Софии (Болгария) заменит известного немца Махмуда Чарра, который получил травму незадолго до поединка. Об этом сообщает LuckyPunch в Telegram.

По информации источника, Чарр 21 марта перенес операцию на бицепсе, из-за чего не сможет восстановиться к вечеру бокса в Болгарии. Таким образом, украинец получил уникальную возможность провести бой против элитного супертяжа.

Пулев за свою богатую карьеру дрался против лучших боксеров современности Владимира Кличко и Энтони Джошуа — оба раза проигрывал нокаутом. Кроме того, Кубрат дважды бился против Дерека Чисоры (1 победа и 1 поражение).

Ранее сообщалось, что британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс успешно вернулся на ринг после двух поражений от китайского гиганта Чжана Чжилея. "Джаггернаут" в Британии порадовал местную публику нокаутом.