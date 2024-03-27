"Каждый понимает, насколько важна эта победа": Ребров прокомментировал выход на Евро

Главный тренер подвел итог непростым играм плей-офф

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации Евро-2024 и выход в финальный турнир. Сборная Украины сыграет на турнире, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ребров отметил важность победы для всего украинского народа и наших воинов. Также он прокомментировал чисто игровые аспекты, сообщает УАФ.

"Я благодарен болельщикам, даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня все заслуживают этой победы – наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная", — отметил тренер.

На вопрос, "можно ли считать, что вопрос с первым номером сборной Украины закрыт?", тренер заметил: "Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы".

Обзор матча Украина - Исландия

А говоря о том, что это одна из важнейших побед в истории сборной Украины, учитывая контекст, и насколько важен выход на Евро в это время, Ребров подчеркнул: "Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, наших воинов. Я очень рад футболистам, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа".

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