"Ми нічого не зробили": відома тренерка розповіла про невинність РФ

У РФ досі вдають, що нічого поганого не зробили

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова заявила, що Росія нічого поганого не зробила, щоб Міжнародний олімпійський комітет (МОК) усував представників РФ від міжнародних стартів. До речі, МОК вирішив допустити представників країни-агресора на Олімпіаду-2024 у Парижі, щоправда, у нейтральному статусі.

Відповідний коментар Тарасової наводить "СЕ". Тетяна вдає, що не розуміє, через що РФ не хочуть бачити у світовому спорті.

"Чому ми повинні бути раді чи задоволені? Вважаю, що умови, за яких наші спортсмени братимуть участь на Олімпіаді, відрізняються від усіх інших.

Умови для участі мають бути однаковими для всіх. Ми нічого не зробили, щоб нас не допускати на Олімпіаду, Бах [голова МОК] має це знати. Він нам не подарунок робить, ми його [подарунок] ні від кого не чекаємо.

З якого приводу він надумав нас усунути від Олімпійських ігор? Умови висуває потворні, образливі та принизливі. А наші спортсмени упродовж усіх років прикрашали Олімпійські ігри", – сказала Тарасова.

Нагадаємо, більшість федерацій усунула російських спортсменів від міжнародних стартів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Поступово представників країни-агресора почали повертати у світовий спорт у нейтральному статусі. Додамо, що Олімпійський комітет Росії (ОКР) було усунуто МОК через порушення територіальної цілісності України.