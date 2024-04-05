Зинченко обвинили в лицемерии: футболист заявил о готовности пойти на фронт

В сети раскритиковали футболиста, который живет в Лондоне.

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что пошел бы воевать, если бы его призвали на фронт. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

Соответствующий комментарий Зинченко приводит BBC. Александр отметил, что он на фронте мог бы принести больше пользы, чем в Англии, играя в АПЛ.

"Я думаю, что это однозначный ответ. Я бы пошел (воевать). Трудно отдавать себе отчет, что еще совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им (моим друзьям) приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так тяжело принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.

Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче быть здесь (в Лондоне), чем там (в Украине). Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится.

Какая моя обязанность сейчас? Как я могу помочь, по возможности, своей стране, своему народу, там (в Украине)? Я не могу гордиться больше, чем сейчас, тем, что я украинец. У меня есть мечта, что эта война закончится очень, очень скоро и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно хотим", – заявил Зинченко.

К слову, Александр финансово помогает украинцам. По его словам, он пожертвовал около 1 млн фунтов стерлингов.

В сети раскритиковали футболиста за подобные слова. Пользователи считают, что Александр лицемерит, говоря, что променяет свою роскошную жизнь в Лондоне на окоп. Другие отметили, что известные футболисты помогают аккумулировать деньги, которые идут на помощь военным, а потому им нечего делать на фронте.

Напомним, "Арсенал" Зинченко пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Баварией". В прошлом раунде ЛЧ Канониры прошли "Порту".