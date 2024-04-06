"Ман Юнайтед" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч АПЛ

Манчестер примет класическое английское дерби

В воскресенье, 7 апреля, МЮ в рамках центрального поединка 32-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 примет грозный "Ливерпуль". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль".

В прямом эфире в Украине игру Красных Дьяволов против мерсисайдцев покажет медиаплатформа setantasports.com (требуется подписка), а также телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает официальный транслятор встречи.

Матч "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало поединка — в 17:30 по киевскому времени.

Самые титулованные клубы Англии подходят к игре в разном настроении. "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице АПЛ и ведет борьбу за чемпионство с "Ман Сити" и "Арсеналом". В то же время МЮ идет шестым в лиге. Манкунианцы пытаются зацепиться за зону Лиги чемпионов, правда, сделать это будет тяжело.

Напомним, в прошлом туре "Ман Юнайтед" в матче-триллере упустил победу и ничью в игре против "Челси" Михаила Мудрика. К слову, накануне игрок Синих оказался в эпицентре расистского скандала.