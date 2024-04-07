"Ман Юнайтед" - "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча АПЛ

Большая игра пройдет на легендарной арене "Олд Траффорд"

В воскресенье, 7 апреля, самые титулованные клубы Англии сойдутся в классическом английском дерби в рамках центрального поединка 32-го тура АПЛ сезона 2023/24. МЮ в прошлом туре пришлось несладко после потери очков в Лондоне в компенсированное время.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль". Встреча состоится в Манчестере на легендарной арене "Олд Траффорд", начало поединка — в 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" — начало в 17:30 (обновляется)

Команды подходят к игре с разными целями. Хозяева провалили сезон и мечтают только о попадании в зону Лиги чемпионов, что будет сделать очень сложно. "Ливерпуль", в свою очередь, является лидером АПЛ и борется за чемпионство. Тем не менее этот поединок несет принципиальный характер, при чем дома манкунианцы вполне могут обыграть лидера первенства.

Напомним, матч "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" выиграл первый турнир в сезоне — Кубок Лиги. В финале мерсисайдцы победили "Челси".