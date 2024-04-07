"Арсенал" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Лондоне

Во вторник, 9 апреля, лондонский "Арсенал" в рамках первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 встретится с мюнхенской "Баварией". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Бавария".

В прямом эфире в Украине первую встречу между англичанами и немцами покажет медиа-сервис Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"Бавария" и "Арсенал" подходят к игре в разном настроении. Мюнхенцы провалили сезон на внутренней арене, фактически прекратив борьбу за "золото" в Бундеслиге, а вот Канониры являются лидерами АПЛ. Немецкий коллектив проиграл два матча подряд в чемпионате Германии и жаждет реванша в еврокубке, а потому Пушкарям придется несладко. Однако именно сейчас у лондонцев есть уникальный шанс пройти Красных, которые находятся в кризисе.

Матч "Арсенал" — "Бавария" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Ответная игра состоится 17 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с победителем дуэли "Реала" и "Ман Сити".

Напомним, в 1/8 финала "Арсенал" по пенальти прошел "Порту", а "Бавария" переиграла "Лацио".