"Новый Бекхэм" забил гол в АПЛ прямым ударом с углового (видео)

Футболист забил уникальный гол на высшем уровне

В субботу, 6 апреля, "Вест Хэм" в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 обыграл "Вулверхэмптон". В этом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) состоится классическое английское дерби "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль".

Встреча, проходившая в Вулверхэмптоне на стадионе "Молинью", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Победный гол в поединке записал на свой счет центральный полузащитник Молотобойцев Джеймс Уорд-Проуз, который славится своими ударами со стандартов. К слову, из-за этого многие сравнивают Джеймса с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом. На 84-й минуте поединка 29-летний хавбек прямым ударом с углового поразил ворота Жозе Са, который явно не был готов к такому развитию событий.

Видео гола Уорд-Проуза в ворота "Вулверхэмптона":

Это взятие ворот позволило "Вест Хэму" подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Волки занимают 11-ю позицию.

Лучшие удары Уорд-Проуза со стандартов

Все голы Бекхэма со штрафных

Ранее сообщалось, что "Челси" Михаила Мудрика выиграло суперматч у "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". К слову, накануне Красные Дьяволы прошли "Ливерпуль" в Кубке Англии.