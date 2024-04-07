"Арсенал" — "Баварія": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Перша гра пройде у Лондоні

У вівторок, 9 квітня, лондонський "Арсенал" у рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться з мюнхенською "Баварією". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Баварія".

У прямому ефірі в Україні першу зустріч між англійцями та німцями покаже медіасервіс Megogo, а також Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

"Баварія" та "Арсенал" підходять до гри у різному настрої. Мюнхенці провалили сезон на внутрішній арені, фактично припинивши боротьбу за "золото" у Бундеслізі, а от Каноніри є лідерами АПЛ. Німецький колектив програв два матчі поспіль у чемпіонаті Німеччини та прагне реваншу в єврокубку, а тому Пушкарям доведеться несолодко. Однак саме зараз лондонці мають унікальний шанс пройти Червоних, які перебувають у кризі.

Матч "Арсенал" — "Баварія" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Гра-відповідь відбудеться 17 квітня в Мюнхені. Переможець протистояння зіграє у півфіналі з переможцем дуелі "Реала" та "Ман Сіті".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу "Арсенал" по пенальті пройшов "Порту", а "Баварія" переграла "Лаціо".