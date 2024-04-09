"Атлетико" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Мадриде

В среду, 10 апреля, Матрасники в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов примут Шмелей. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Боруссия" Д.

В прямом эфире в Украине первую встречу между испанцами и немцами покажет медиа-сервис Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Оба клуба провалили сезон на внутренней арене, досрочно прекратив борьбу за чемпионство. И "Атлетико", и "Боруссия" Д ведут борьбу за попадание в топ-4 в своих лигах по итогам сезона. Матрасники в последних 5 играх на внутренней арене добыли всего 7 очков. Дортмундцы, в свою очередь, завоевали 12 баллов, причем обыграли "Баварию" в Дер-Класикер.

Матч "Атлетико" — "Боруссия" Д состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Ответная игра пройдет в Германии 16 апреля. Добавим, что по итогам жеребьевки победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала ЛЧ против победителя "дуэли" ПСЖ и "Барселоны".

Напомним, Матрасники в 1/8 финала ЛЧ прошли "Интер", а Шмели обыграли ПСВ.