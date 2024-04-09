"Атлетико" — "Боруссія" Д: де і коли дивитися чвертьфінал Ліги чемпіонів

Перша гра пройде у Мадриді

У середу, 10 квітня, Матрацники в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймуть Джмелів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д.

У прямому ефірі в Україні першу зустріч між іспанцями та німцями покаже медіасервіс Megogo, а також Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Обидва клуби провалили сезон на внутрішній арені, достроково припинивши боротьбу за чемпіонство. І "Атлетіко", і "Боруссія" Д ведуть боротьбу за потрапляння у топ-4 у своїх лігах за підсумками сезону. Матрацники в останніх 5 іграх на внутрішній арені здобули лише 7 очок. Дортмундці, у свою чергу, отримали 12 балів, причому обіграли "Баварію" у Дер-Класікер.

Матч "Атлетіко" — "Боруссія" Д відбудеться у Мадриді на стадіоні "Метрополітано". Гра-відповідь пройде в Німеччині 16 квітня. Додамо, що за підсумками жеребкування переможець цього протистояння зіграє в 1/2 фіналу ЛЧ проти переможця "дуелі" ПСЖ та "Барселони".

Нагадаємо, Матрацники в 1/8 фіналу ЛЧ пройшли "Інтер", а Джмелі обіграли ПСВ.