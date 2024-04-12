"Кубок Стэнли - дешевая чашка": в РФ заявили о своем величии

В России считают свой трофей более красивым

Владимир Майзель, создатель Кубка Гагарина (дается за победу в плей-офф КХЛ) назвал Кубок Стэнли (дается за победу в плей-офф НХЛ) "обычной дешевой чашкой". К слову, президент РФ Владимир Путин заявлял, что именно он придумал КХЛ.

Соответствующий комментарий Майзеля приводит ТАСС. Он назвал Кубок Стэнли "дешевой чашкой, купленной в магазине".

"Объединить тему хоккея и космоса было очень сложно. Тогда было отрисовано много эскизов.

В итоге на кубке отражено несколько символичных моментов: лавр – символ славы, лебединые крылья – полета, портрет Гагарина, первый спутник изображен рядом с фигурой хоккеиста, присутствует отсылка к следам, которые коньки оставляют на льду.

В какой-то момент Кубок Гагарина был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев.

Когда я дал интервью одному канадцу, много шума наделали мои слова об отсутствии художественной ценности у Кубка Стэнли. Но ведь это так – это же обычная дешевая чашка, которая была куплена в каком-то магазине", — заявил Майзель.

В сети раскритиковали Майзеля, напомнив ему о статусности трофеев. Кубок Стэнли — один из самых желанных трофеев для практически любого хоккеиста, чего о Кубке Гагарина сказать нельзя.

Напомним, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман стал посмешищем в сети, заявив о желании развивать хоккей на льду в Индии. К слову, весь российский хоккей находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.