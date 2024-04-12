"Кубок Стенлі — дешева чашка": у РФ заявили про свою велич

У Росії вважають свій трофей красивішим

Володимир Майзель, творець Кубка Гагаріна (дається за перемогу у плей-оф КХЛ) назвав Кубок Стенлі (дається за перемогу у плей-оф НХЛ) "звичайною дешевою чашкою". До речі, президент РФ Володимир Путін заявляв, що саме він вигадав КХЛ.

Відповідний коментар Майзеля наводить ТАСС. Він назвав Кубок Стенлі "дешевою чашкою, купленою в магазині".

"Об’єднати тему хокею та космосу було дуже складно. Тоді було відмальовано багато ескізів.

У результаті на кубку відбито кілька символічних моментів: лавр – символ слави, лебедині крила – польоту, портрет Гагаріна, перший супутник зображений поруч із фігурою хокеїста, є посилання до слідів, які ковзани залишають на льоду.

У якийсь момент Кубок Гагаріна був визнаний одним із найкращих за дизайном серед усіх хокейних трофеїв.

Коли я дав інтерв’ю одному канадцеві, багато галасу наробили мої слова про відсутність художньої цінності у Кубка Стенлі. Але це так – це ж звичайна дешева чашка, яка була куплена в якомусь магазині", — заявив Майзель.

У мережі розкритикували Майзеля, нагадавши йому статусність трофеїв. Кубок Стенлі — один із найбажаніших трофеїв для практично будь-якого хокеїста, чого про Кубок Гагаріна сказати не можна.

Нагадаємо, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман став посміховиськом у мережі, заявивши про бажання розвивати хокей на льоду в Індії. До речі, весь російський хокей перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.