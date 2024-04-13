Футбольный тренер засветил на матче Лиги чемпионов уникальные часы: стоимость вас удивит

Наставник примеряет этот экземпляр только по особым случаям

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надел на матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 с "Реалом" часы Richard Mille 27-01. Всего было изготовлено 50 экземпляров этой модели.

Об этом сообщает Marca. Данная модель была создана в честь выдающегося испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Richard Mille 27-01 — самые легкие часы мира, вес которых составляет всего 18,83 грамма вместе с ремешком, причем ремешок является их самой тяжелой частью. Добавим, что их ориентировочная цена составляет 1,3 млн евро (около 55 млн грн).

Гвардиола, похоже, надевает эти часы только по особым случаям. Игра против мадридского "Реала", очевидно, была именно таким событием. Отметим, первый поединок между командами завершился со счетом 3:3. Ответная игра состоится в среду, 17 марта.

Обзор часов Richard Mille 27-01

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов Сливочные не без проблем одолели немецкий РБ "Лейпциг", а вот Горожане с легкостью прошли датский "Копенгаген". Добавим, что победитель "дуэли" в полуфинале главного еврокубка встретится с победителем 2-матчевого противостояния "Арсенала" и "Баварии".