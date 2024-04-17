"Боруссия" обыграла "Атлетико" в сумасшедшем матче и вышла в полуфинал ЛЧ (видео)

Матч завершился со счетом 4:2

В Дортмунде на "Сигнал-Идуна-Парк Арене" завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Боруссия" принимала мадридский "Атлетико".Немецкая команда стала участником полуфинала самого престижного еврокубка.

Матч завершился со счетом 4:2, сообщает "Телеграф". В первой игре "Атлетико" выиграл со счетом 2:1.

Команды с первых минут начали обмениваться опасными моментами и на неиспользованный момент Забитцера тут же своим неточным ударом ответил Мората. В дальнейшем команды немного успокоились, но продолжали создавать опасные моменты. И в конце тайма хозяева поля все-таки сумели реализовать свое преимущество.

Сначала Брандт очень сильно пробил с острого угла и мяч от рук Облака влетел в ворота. А спустя 5 минут Маатсен получает мяч от Забитцера и пробил в дальний нижний угол от вратаря. Вновь "Боруссия" разорвала правый фланг "Атлетико".

После перерыва игроки "Атлетико" довольно быстро отыгрались. Уже на 49-й минуте Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после подачи углового Гризманна. А на 64-й минуте Корреа завершил многоходовую комбинацию с участием Де Поля и Гризманна. Со второго добивания от перекладины Корреа забил гол.

Казалось, ситуация на поле полностью перевернулась, но тут "Боруссия" вновь взяла инициативу в свои руки и сумела забить победные голы. На 71-й минуте Фюллькруг с подачи Брандта в высоченном прыжке головой пробил мяч, который от штанги влетел в ворота. А спустя две минуты, на 73-й, в следующей же атаке, команда из Дортмунда забила решающий гол в этом противостоянии. Забитцер пробивает из пределов штрафной в дальний угол и попал ювелирным в угол ворот.

Обзор матча "Боруссия" Д - "Атлетико"

Боруссия вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Пари-Сен-Жермен". В параллельном матче французская команда обыграла в гостях "Барселону" со счетом 4:1, выиграв по сумме двух матчей со счетом 6:4 (игра в Париже завершилась поражением ПСЖ 2:3).