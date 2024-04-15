"Барселона" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в столице Каталонии

Во вторник, 16 апреля, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоится суперигра "Барселона" — ПСЖ. Победитель этой "дуэли" в 1/2 финала ЛЧ сыграет либо с "Атлетико", либо с "Боруссией" Д.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — ПСЖ. Игра состоится в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" — ПСЖ — начало в 22:00 (обновляется)

"Барселона", победив ПСЖ в Париже со счетом 3:2, заметно приблизила свой выход в полуфинал турнира, однако "раненый зверь" в разы опаснее. ПСЖ, похоже, без проблем выиграет Лигу 1, однако главная цель парижского суперклуба — победа в ЛЧ. Вылет из турнира в четвертьфинале станет для обеих команд провалом, а потому мы увидим в ответной игре настоящую зарубу.

Видеообзор первого матча ПСЖ - "Барселона"

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Барселона" — ПСЖ в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов французы выбили испанский "Реал Сосьедад", а испанцы прошли итальянский "Наполи".