"Бавария" — "Арсенал": букмекеры озадачили прогнозом на четвертьфинал Лиги чемпионов

Аналитики не сумели выделить однозначного фаворита в этом противостоянии

В среду, 17 апреля, немецкий и английский суперклубы сыграют за путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Арсенал".

По мнению букмекеров, шансы команд практически равны, однако небольшое преимущество все-таки на стороне "Баварии". Об этом сообщает Favbet.

На выход Красных в полуфинал ЛЧ аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,78. В то же время подобный успех Канониров менее вероятен — коэффициент 2,08. Добавим, что Favbet оценил вероятность победы хозяев во второй игре в 41%, а гостей — в 33%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Арсенал":

Favbet: (победа "Баварии" 2,42 — ничья 3,70 — победа "Арсенала" 2,93)

William Hill: (2,37 — 3,75 — 2,70)

Bwin: (2,30 — 3,70 — 2,80)

Матч "Бавария" — "Арсенал" состоится в Мюнхене (Германия) на "Арене Мюнхен". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. Добавим, что победитель противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет, либо с "Ман Сити", либо с "Реалом".

Обзор первого матча "Арсенал" - "Бавария"

Напомним, в первой игре, которая проходила в Лондоне, команды сыграли вничью (2:2).