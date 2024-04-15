"Боруссия" Д - "Атлетико": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ответная игра состоится в Германии

Во вторник, 16 апреля, дортмундская "Боруссия" примет "Атлетико" Мадрид в рамках второго поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Победитель этой "дуэли" в полуфинале ЛЧ сыграет против победителя противостояния "Барселоны" и ПСЖ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Атлетико". Ответная игра состоится в Дортмунде (Германия) на "BVB-Штадион", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Боруссия" Д — "Атлетико" — начало в 22:00 (обновляется)

В первой игре, которая проходила в Мадриде, "Атлетико" минимально одолел "Боруссию" Д со счетом 2:1. Результат этой встречи дает мадридцам неплохие шансы на выход в 1/2 финала ЛЧ, однако Шмели на своем стадионе могут обыграть любую команду.

Видеообзор первого матча "Атлетико" - "Боруссия" Д

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Боруссия" Д — "Атлетико" в прямом эфире в Украине, а также делился букмекерским прогнозом на это противостояние.

Напомним, Матрасники в первом раунде плей-офф обыграли итальянский "Интер", а Шмели выбили из турнира нидерландский ПСВ.