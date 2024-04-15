"Ман Сити" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Центральный поединок игровой недели пройдет в Манчестере

В среду, 17 апреля, "Манчестер Сити" в рамках второго поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет "Реал" Мадрид. В полуфинале турнира победитель противостояния сыграет либо с "Арсеналом", либо с "Баварией". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

В прямом эфире в Украине суперматч между английским и испанским грандами покажет медиа-сервис Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

И Горожане, и Сливочные являются главными фаворитам на победу в Лиге чемпионов. Команды также успешно выступают на внутренней арене. МС сыграет в 1/2 финала Кубка Англии и лидирует в АПЛ, а "Реал" с большим отрывом идет первым в Ла Лиге. Для обеих команд вылет в четвертьфинале ЛЧ станет провалом. Добавим, что первая игра, которая состоялась в Мадриде, завершилась со счетом 3:3. Таким образом, победитель второго матча выйдет в 1/2 финала главного еврокубка.

В первом раунде плей-офф Королевский клуб с большими проблемами прошел немецкий РБ "Лейпциг", а вот чемпионы Англии с легкостью выбили датский "Копенгаген".