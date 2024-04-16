"Ман Сити" — "Реал": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Лиги чемпионов

Специалисты не верят в Королевский клуб

В среду, 17 марта, английский и испанский суперклубы встретятся в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

По мнению букмекеров, у "Манчестер Сити" больше шансов на выход в 1/2 финала ЛЧ. Об этом сообщает Favbet.

На выход Горожан в следующий раунд плей-офф специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,38. В то же время подобный успех Сливочных менее вероятен — коэффициент 3,25. Добавим, что Favbet оценил вероятность победы МС во второй встрече в 58%, а "Реала" — в 19%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Реал":

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,71 — ничья 4,40 — победа "Реала" 4,75)

William Hill: (1,61 — 4,33 — 4,75)

Bwin: (1,65 — 4,20 — 4,75)

Игра "Ман Сити" — "Реал" состоится в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине. В первом поединке, который прошел в Мадриде, команды сыграли со счетом 3:3. Победитель противостояния сыграет в полуфинале ЛЧ либо с "Арсеналом", либо с "Баварией".

Видеообзор матча "Реал" - МС

В первом раунде плей-офф Королевский клуб с большими проблемами прошел немецкий РБ "Лейпциг", а вот чемпионы Англии с легкостью выбили датский "Копенгаген".