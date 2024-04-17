"Боруссія" обіграла "Атлетіко" у божевільному матчі та вийшла до півфіналу ЛЧ (відео)

Матч завершився з рахунком 4:2

У Дортмунді на "Сігнал-Ідуна-Парк Арені" завершився матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Боруссія" приймала мадридський "Атлетико". Німецька команда стала учасником півфіналу найпрестижнішого єврокубка.

Матч завершився з рахунком 4:2, повідомляє "Телеграф". У першій грі "Атлетіко" виграв із рахунком 2:1.

Команди з перших хвилин почали обмінюватися небезпечними моментами і на невикористаний момент Забітцера своїм неточним ударом відповів Мората. Надалі команди трохи втихомирилися, але продовжували створювати небезпечні моменти. І наприкінці тайму господарі поля таки зуміли реалізувати свою перевагу.

Спочатку Брандт дуже сильно пробив із гострого кута і м’яч від рук Хмари влетів у ворота. А через 5 хвилин Маатсен отримує м’яч від Забітцера та пробив у дальній нижній кут від воротаря. Знову "Борусія" розірвала правий фланг "Атлетіко".

Після перерви гравці "Атлетіко" досить швидко відігралися. Вже на 49-й хвилині Хуммельс зрізав м’яч у власні ворота після подачі кутового Грізманна. А на 64-й хвилині Корреа завершив багатоходову комбінацію за участю Де Поля та Грізманна. З другого добування від перекладини Корреа забив гол.

Здавалося, ситуація на полі повністю перекинулася, але тут "Борусія" знову взяла ініціативу до своїх рук і зуміла забити переможні голи. На 71-й хвилині Фюлкруг з подачі Брандта у височенному стрибку головою пробив м’яч, який від штанги влетів у ворота. А за дві хвилини, на 73-й, вже у наступній атаці, команда з Дортмунда забила вирішальний гол у цьому протистоянні. Забітцер пробиває з меж штрафного майданчика і влучив ювелірним ударом у дальній кут воріт.

Огляд матчу "Борусія" Д — "Атлетіко"

Боруссія вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Парі-Сен-Жермен". У паралельному матчі французька команда обіграла у гостях "Барселону" з рахунком 4:1, вигравши за сумою двох матчів з рахунком 6:4 (гра у Парижі завершилася поразкою ПСЖ 2:3).