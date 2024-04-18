Исчезли активы на 1,3 миллиарда гривен: в УАФ проводят аудит за восемь лет

Подведены предварительные итоги аудита за 2015-2023 годы

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015 – 2023 годы. На данном этапе обнаружен отток активов организации в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн.

Проверку проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

В январе 2024 года, сразу после избрания на пост президента организации, Андрей Шевченко инициировал всесторонний аудит деятельности УАФ. Теперь стали известны его первые результаты. Финальный документ будет готов в течение трех месяцев.

Ранее новый президент УАФ Андрей Шевченко признал финансовые проблемы в УАФ. Также футбольная ассоциация вынуждена была одалживать деньги на мартовский сбор национальной команды и подготовку к решающим матчам отборочного турнира Евро-2024.