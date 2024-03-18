"Нет ничего более важного": Шевченко побывал на фронте (фото)

Бывший форвард и тренер сборной Украины лично пообщался с защитниками родины

Амбассадор UNITED24, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" на купянско-лиманском направлении. Знаменитый футболист считает поддержку воинов главной задачей.

Об этом сообщает telegram-канал UNITED24. Легендарный украинский футболист поблагодарил воинов, которые защищают Украину от российских оккупантов.

"Нет ничего более важного, чем поддерживать наших военных. Восхищен их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Большое спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину!" — заявил Шевченко.

Андрей Шевченко посетил украинских бойцов на купянско-лиманском направлении.

United24 — это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского во время российского вторжения в Украину. На платформе осуществляется сбор средств в поддержку Украины. Шевченко стал первым амбассадором платформы.

Напомним, "Шева" недавно возглавил украинский футбол. В первый же день работы он угодил в большой скандал, правда, тут же пообещал исправить ситуацию. Кроме того, Андрей Николаевич сообщил, что в УАФ большие проблемы с финансированием, из-за чего организация взяла взаймы деньги для подготовки сборной Украины к решающим матча отбора на Евро-2024.