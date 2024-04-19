"Реал" — "Барселона": де і коли дивитися Ель Класіко

Велика гра пройде у Мадриді

У неділю, 21 квітня, "Реал" зіграє центральний поєдинок 32-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 з "Барселоною". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

У прямому ефірі в Україні головне дербі Іспанії покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Останнє "Ель-Класіко" сезону відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Вершкові підходять до гри у чудовому настрої. Команда зуміла вибити "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів, а також йде на першому місці у Ла Лізі, випереджаючи каталонців на 8 балів. Проте протистояння двох головних команд Іспанії — це неабияка подія, де футболісти відстоюють емблему своєї команди, а тому і "Реал", і "Барса" гратимуть лише на перемогу.

Нагадаємо, "Реал" у серії пенальті переграв "Ман Сіті" на його полі, а от "Барса" у меншості нічого не могла вдіяти з французьким ПСЖ. До речі, Вершкові у півфіналі ЛЧ зустрінуться з "Баварією", яка вибила "Арсенал".