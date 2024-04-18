Киммих пробил стену: "Бавария" обыграла "Арсенал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0

В Мюнхене завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бавария" принимала лондонский "Арсенал". Первая игра недельной давности завершилась со счетом 2:2.

Победу в ответном матче одержала "Бавария", сообщает "Телеграф". Игра завершилась со счетом 1:0.

Хозяева поля с самого начала игры пошли в атаку и Гарри Кейн в первые 6 минут дважды проверил ударами бдительность вратаря команды, которая долгие годы его карьеры в "Тоттенхэм Хотспур" была самым принципиальным соперником. Впрочем, "Арсенал" также не отсиживался в обороне и опасные удары Мартинелли и Хавертца также не давали спокойной жизни Нойеру и его партнерам по обороне.

Команды периодически создавали моменты на протяжении всего первого тайма, но так и не решились на безрассудные штурмы ворот соперника. Обе очень хотели победить, но с большим уважением относились друг к другу на поле.

Во втором тайме команды продолжали обмениваться опасными моментами, но до поры, до времени, никто не мог нанести результативный удар. И только на 63-й минуте Киммих головой пробил после навеса Геррейро в противоход вратарю "Арсенала" и открыл счет.

В дальнейшем "Арсенал" имело шансы сравнять счет, но и немецкая команда огрызалась. Настоящий штурм ворот "Баварии" лондонцы устроили только на последних минутах игры, но безрезультатно. Игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Баварии".

Немецкая команда вышла в полуфинал, как накануне это сделали еще один коллектив из Германии "Боруссия" (Дортмунд) и французский "Пари-Сен-Жермен".